Европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине, так как из-за запрета на вещание российских СМИ в странах ЕС они не могут узнать позицию России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию на территории Евросоюза, а украинским разрешается. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу конфликта», — сказал политик на встрече с общественностью в Будапеште.
Орбан подчеркнул, что речь идет о праве людей получать информацию с обеих сторон конфликта. По его словам, Брюссель установил цензуру, и это стало частью повседневной реальности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти стран ЕС сознательно загоняют население в цифровой информационный концлагерь. По ее словам, европейские СМИ подвергаются цензуре в отношении российских спикеров. Это наглядно показывает, как лидеры ЕС нарушают права своих граждан.