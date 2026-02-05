На Украине раскрыта схема хищения агропродукции на $695 тысяч

Утверждается, что преступления произошли в 2021 и 2022 годах. Следствие полагает, что в 2021 году депутат Рады и его соучастники организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях на сумму 633 тысячи долларов. В 2022 году похожая схема была реализована на базе опытной станции. Чтобы замаскировать незаконность, реальное количество собранного зерна не отражено в документах.