На Украине раскрыта схема хищения агропродукции на $695 тысяч

Анатолии Гунько с августа 2023 года является фигурантом дела о вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов.
«НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Организаторы — народный избранник, обвиняемый в получении от агрария 85 тысяч долларов взятки, и депутат Киевского областного совета государству причинили ущерб почти на 30 миллионов гривен (695 тысяч долларов. — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Утверждается, что преступления произошли в 2021 и 2022 годах. Следствие полагает, что в 2021 году депутат Рады и его соучастники организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях на сумму 633 тысячи долларов. В 2022 году похожая схема была реализована на базе опытной станции. Чтобы замаскировать незаконность, реальное количество собранного зерна не отражено в документах.
НАБУ заявляет, что обвинения предъявлены депутату Рады, депутату Киевского областного совета и директорам опытных хозяйств по статьям уголовного кодекса Украины об организации преступной группы и о присвоении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что министерство по делам ветеранов Украины подозревают в хищении более 600 тысяч долларов, выделенных на поддержку военных, получивших инвалидность в 2025 году. Государственная аудиторская служба провела проверку министерства и обнаружила нецелевое расходование средств, предназначавшихся для помощи украинским военнослужащим, ставшим инвалидами в результате боевых действий.
