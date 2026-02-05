Требования к даче в 2026 году: что можно строить без разрешения, какие штрафы за самострой и как оформить дом в СНТ

Жилой дом (неважно, садовый или для постоянного проживания): подлежит обязательной государственной регистрации. Для этого нужно направить уведомление о планируемом строительстве в местную администрацию, а после — уведомление об окончании строительства. Баня или сауна: если это капитальное строение на фундаменте, оно считается объектом недвижимости и подлежит регистрации. Лёгкие, сборные конструкции (например, баню-бочку) регистрировать не нужно. Гараж: требует регистрации, если это капитальное строение. Для гаражей, построенных до 2004 года, действует «гаражная амнистия» — упрощённый порядок оформления до 1 сентября 2026 года. Хозпостройки (сарай, теплица, летняя кухня): если объект капитальный и превышает 20−50 кв. м (зависит от региона), его также необходимо ставить на кадастровый учёт. Временные навесы и небольшие сараи обычно не регистрируют. Забор: разрешение не нужно, но его высота и прозрачность регламентируются уставом СНТ или местными правилами благоустройства. Глухой забор между соседними участками выше 1,5−1,8 метра может стать причиной спора и штрафа.