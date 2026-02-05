Эксперт Уилкерсон: США повели себя в отношении ДСНВ как «опасные глупцы»

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты повели себя в ситуации с российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как «опасные глупцы». Такое мнение высказал ТАСС бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Как он констатировал, «единственному остававшемуся договору о контроле над ядерными вооружениями» позволили истечь. «И ответственной стороной являются Соединенные Штаты», — подчеркнул военный аналитик и политолог. По его словам, «члены Конгресса [США] должны быть взбешены, должны громко протестовать». «Однако есть только молчание. Мы — опасные глупцы, вот практически и все, что я могу сказать [на этот счет]», — отметил американский эксперт.
Службе в ВС США Уилкерсон отдал более 30 лет. Он участвовал в войне во Вьетнаме, а затем занимал ответственные должности в структурах Пентагона и внешнеполитическом ведомстве. В 1989—1993 годах Уилкерсон был специальным советником генерала Пауэлла, когда тот являлся председателем Комитета начальников штабов ВС США. В 2002—2005 годах он возглавлял аппарат Пауэлла, занимавшего тогда пост шефа американской дипломатии. Впоследствии Уилкерсон преподавал в ряде высших учебных заведений США.
В свою очередь авторитетный американский эксперт в области ракетной техники и ПРО, заслуженный профессор в отставке Массачусетского технологического института Теодор Постол также выразил сожаление по поводу развития событий применительно к ДСНВ. Как он заявил ТАСС, сохранение в силе на год центральных ограничений договора, как предлагала Россия, позволило бы в том числе «уменьшить угрозы случайной ядерной войны», которая способна привести к гибели всего человечества. Это время можно было бы использовать и для того, чтобы попробовать «вновь выработать договор о ядерных ракетах средней и меньшей дальности, чтобы Европа опять не превратилась в ядерную пороховую бочку, которая чуть не привела к третьей мировой войне» в 1983 году при неверном срабатывании советской системы предупреждения о ракетном нападении, убежден Постол.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Как заявил МИД России, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов. Россия намерена действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, добавили в министерстве.