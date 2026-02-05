Эксперт Уилкерсон: США повели себя в отношении ДСНВ как «опасные глупцы»

В свою очередь авторитетный американский эксперт в области ракетной техники и ПРО, заслуженный профессор в отставке Массачусетского технологического института Теодор Постол также выразил сожаление по поводу развития событий применительно к ДСНВ. Как он заявил ТАСС, сохранение в силе на год центральных ограничений договора, как предлагала Россия, позволило бы в том числе «уменьшить угрозы случайной ядерной войны», которая способна привести к гибели всего человечества. Это время можно было бы использовать и для того, чтобы попробовать «вновь выработать договор о ядерных ракетах средней и меньшей дальности, чтобы Европа опять не превратилась в ядерную пороховую бочку, которая чуть не привела к третьей мировой войне» в 1983 году при неверном срабатывании советской системы предупреждения о ракетном нападении, убежден Постол.