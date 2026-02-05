Ричмонд
Трамп считает, что верховному лидеру Ирана стоит «сильно беспокоиться»

Американский президент заявил, что Вашингтон «сделает очень плохие вещи», если Тегеран решит возобновить свою ядерную программу.

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи должен быть «сильно обеспокоен».

«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — сказал в среду Трамп в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос, стоит ли верховному лидеру Ирана быть обеспокоенным.

Трамп также отметил, что хотел бы мира на Ближнем Востоке, и вместе с тем пригрозил, что если Тегеран решит возобновить свою ядерную программу, то США «сделают очень плохие вещи».

«США пришли и уничтожили их [Ирана] ядерную программу, потому что если бы мы этого не сделали, то на Ближнем Востоке не было бы мира», — заявил американский лидер.

Агентство Reuters 4 февраля сообщило со ссылкой на американского чиновника, что переговоры США и Ирана, как и планировалось ранее, пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. По словам источников портала Axios, представители девяти ближневосточных стран убедили Трампа не отказываться от консультаций с иранской стороной. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США, как и было ранее объявлено, запланированы на пятницу в Омане. Арагчи опроверг утверждения об отмене этих консультаций из-за того, что стороны не смогли согласовать их формат.

26 январяТрамп заявил, что «огромная армада» американских ВМС направляется в сторону исламской республики. Он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую «полный отказ от ядерного оружия».

В 2025 году пять раундов переговоров США и Ирана о ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

