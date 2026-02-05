Трамп считает, что верховному лидеру Ирана стоит «сильно беспокоиться»

Агентство Reuters 4 февраля сообщило со ссылкой на американского чиновника, что переговоры США и Ирана, как и планировалось ранее, пройдут в пятницу, 6 февраля, в Омане. По словам источников портала Axios, представители девяти ближневосточных стран убедили Трампа не отказываться от консультаций с иранской стороной. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США, как и было ранее объявлено, запланированы на пятницу в Омане. Арагчи опроверг утверждения об отмене этих консультаций из-за того, что стороны не смогли согласовать их формат.