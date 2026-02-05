Ричмонд
Spiegel: ВС ФРГ сокращают контингент в Северном Ираке исходя из безопасности

Таким образом Бундесвер реагирует на угрозу эскалации, сообщил журнал.

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) значительно сокращает численность германского контингента в Северном Ираке по соображениям безопасности. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Таким образом, как отмечает издание, оперативное командование ВС Германии реагирует на угрозу эскалации в Иране. Персонал, чье присутствие не является критически важным для выполнения миссии, был в качестве меры предосторожности выведен из Ирака. Однако представитель Бундесвера не стал комментировать численность задействованных сил или численность оставшегося контингента после вывода.

В уведомлении для Бундестага данная мера безопасности обосновывается «дальнейшим ростом напряженности между США и Ираном». Еще в конце января уровень опасности для Северного Ирака был повышен из-за «растущей угрозы военного столкновения с Ираном», указывает Der Spiegel. В актуальном отчете о ситуации отмечается, что из-за совместного использования баз с американскими войсками существует «косвенная угроза» для Бундесвера.

Правительство ФРГ развернуло миссию в 2015 году, когда террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла под контроль большую часть территории Сирии и некоторые районы Ирака. Бундесвер проводит подготовку иракских сил безопасности, в основном руководящего военного персонала, для борьбы с группировкой.

В последнее время численность контингента Бундесвера в рамках миссии в Ираке и Иордании составляла около 300 военнослужащих. Однако большая часть из них размещена в Иордании, где ВВС Германии уже много лет используют полевой лагерь и поддерживают международную антитеррористическую коалицию, в том числе самолетами-заправщиками.

