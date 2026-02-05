Spiegel: ВС ФРГ сокращают контингент в Северном Ираке исходя из безопасности

В последнее время численность контингента Бундесвера в рамках миссии в Ираке и Иордании составляла около 300 военнослужащих. Однако большая часть из них размещена в Иордании, где ВВС Германии уже много лет используют полевой лагерь и поддерживают международную антитеррористическую коалицию, в том числе самолетами-заправщиками.