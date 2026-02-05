Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие

Трамп заявлял ранее, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».