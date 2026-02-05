Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс считает, что если у Ирана будет ЯО, то его захотят получить другие

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. США считают, что если Иран получит ядерное оружие, то другие страны также захотят обзавестись им, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Если иранцы получат ядерное оружие, вы знаете, кто получит ядерное оружие, например, на следующий день? Саудиты. А затем кто-то из арабских стран Персидского залива», — сказал он в интервью журналистке Мегин Келли.

Это, по его словам, приведет «к распространению ядерного оружия в глобальном масштабе».

«Самая большая угроза безопасности в мире — это множество людей, обладающих ядерным оружием», — добавил Вэнс.

Ранее в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры Тегерана и Вашингтона по поводу иранского ядерного досье планируется провести в пятницу в Омане. Власти Ирана ранее неоднократно подчеркивали, что исламская республика никогда не планировала создание ядерного оружия.

Трамп заявлял ранее, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше