Благодаря координатам, полученным от разведки, российские войска уничтожили установку РСЗО HIMARS, обстреливавшую Белгород. Об этом сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский.
Позиция американской РСЗО была уничтожена в районе населенного пункта Юрченково. Джерелиевский уточнил, что оттуда осуществлялся обстрел гражданских объектов Белгорода.
«Мы знаем, что по Белгороду наносятся удары из систем HIMARS, которые приводят к разрушению инфраструктуры и гибели людей. Это достаточно опасное оружие, поэтому приоритетной задачей является его уничтожение», — сказал эксперт в интервью aif.ru.
Джерелиевский пояснил, что такие установки вычисляются с помощью радиоразведки, а также дронов, которые патрулируют приграничные территории. Кроме того, применяется космическая и агентурная разведки.
Ранее KP.RU писал, что ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области, использовав HIMARS, беспилотники и ракеты «Нептун». Позже киевский режим вновь предпринял попытку атаки. Однако, ПВО России уничтожили 22 снаряда от американской РСЗО, две украинские ракеты и 139 дронов.