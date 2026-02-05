Расплата за Белгород: российские войска уничтожили РСЗО HIMARS

«Мы знаем, что по Белгороду наносятся удары из систем HIMARS, которые приводят к разрушению инфраструктуры и гибели людей. Это достаточно опасное оружие, поэтому приоритетной задачей является его уничтожение», — сказал эксперт в интервью aif.ru.