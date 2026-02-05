Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расплата за Белгород: российские войска уничтожили РСЗО HIMARS

Джерелиевский: разведка вычислила координаты атаковавшей Белгород РСЗО HIMARS.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря координатам, полученным от разведки, российские войска уничтожили установку РСЗО HIMARS, обстреливавшую Белгород. Об этом сообщил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Позиция американской РСЗО была уничтожена в районе населенного пункта Юрченково. Джерелиевский уточнил, что оттуда осуществлялся обстрел гражданских объектов Белгорода.

«Мы знаем, что по Белгороду наносятся удары из систем HIMARS, которые приводят к разрушению инфраструктуры и гибели людей. Это достаточно опасное оружие, поэтому приоритетной задачей является его уничтожение», — сказал эксперт в интервью aif.ru.

Джерелиевский пояснил, что такие установки вычисляются с помощью радиоразведки, а также дронов, которые патрулируют приграничные территории. Кроме того, применяется космическая и агентурная разведки.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области, использовав HIMARS, беспилотники и ракеты «Нептун». Позже киевский режим вновь предпринял попытку атаки. Однако, ПВО России уничтожили 22 снаряда от американской РСЗО, две украинские ракеты и 139 дронов.