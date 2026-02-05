Министр Хани: Израиль распыляет токсичные вещества над Южным Ливаном

«Интенсивное применение опасных химикатов преследует цель сделать почву непригодной для возделывания в ближайшей перспективе и тем самым препятствует возвращению жителей в южные районы», — отметил глава ведомства. По его словам, результаты лабораторных исследований показали, что распыляемое вещество представляет собой неселективный гербицид типа глифосата. «Его воздействие как канцерогена крайне опасно для растительной среды и негативно сказывается на здоровье человека», — утверждал министр.