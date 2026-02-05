Министр Хани: Израиль распыляет токсичные вещества над Южным Ливаном

БЕЙРУТ, 5 февраля /ТАСС/. Авиация Израиля распыляет в больших количествах токсичные вещества над территорией Южного Ливана, что уничтожает растительность и негативно воздействует на здоровье людей. Об этом заявил в интервью общеарабской газете Asharq Al Awsat министр сельского хозяйства республики Низар Хани.
«Интенсивное применение опасных химикатов преследует цель сделать почву непригодной для возделывания в ближайшей перспективе и тем самым препятствует возвращению жителей в южные районы», — отметил глава ведомства. По его словам, результаты лабораторных исследований показали, что распыляемое вещество представляет собой неселективный гербицид типа глифосата. «Его воздействие как канцерогена крайне опасно для растительной среды и негативно сказывается на здоровье человека», — утверждал министр.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун призвал Совбез ООН принять меры против экологической агрессии со стороны Израиля, подчеркнув, что «в результате преступных действий жители приграничных деревень остаются без средств к существованию». Глава государства поручил ливанскому МИД в сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, окружающей среды и здравоохранения «подготовить документальное досье для подачи жалобы в соответствующие международные органы».
В свою очередь командование Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) в своем заявлении потребовало от Израиля «прекратить распыление химикатов, представляющих угрозу для здоровья гражданского населения».