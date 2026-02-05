МИД России предупредил о готовности к контрмерам после истечения ДСНВ

После истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Россия готова предпринять необходимые военно-технические контрмеры для нейтрализации любых дополнительных угроз своей национальной безопасности. Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявлял о готовности страны придерживаться ограничений договора в течение года после его формального окончания. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это предложение по-прежнему остаётся в силе, однако ответа от Соединённых Штатов на данную инициативу Москва пока не получила.
Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал непродление договора СНВ отсылкой к известному сериалу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.