МИД России предупредил о готовности к контрмерам после истечения ДСНВ

Напомним, что президент России Владимир Путин объявлял о готовности страны придерживаться ограничений договора в течение года после его формального окончания. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это предложение по-прежнему остаётся в силе, однако ответа от Соединённых Штатов на данную инициативу Москва пока не получила.