Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России предупредил о готовности к контрмерам после истечения ДСНВ

После истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Россия готова предпринять необходимые военно-технические контрмеры для нейтрализации любых дополнительных угроз своей национальной безопасности.

После истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Россия готова предпринять необходимые военно-технические контрмеры для нейтрализации любых дополнительных угроз своей национальной безопасности. Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявлял о готовности страны придерживаться ограничений договора в течение года после его формального окончания. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это предложение по-прежнему остаётся в силе, однако ответа от Соединённых Штатов на данную инициативу Москва пока не получила.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал непродление договора СНВ отсылкой к известному сериалу.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше