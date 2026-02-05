Ричмонд
Дмитриев ответил на обвинения Польши в связях РФ с Эпштейном: призвал проверить его родство с Туском

Дмитриев в ответ на обвинения Туска призвал проверить его родство с Эпштейном.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ответ на голословные обвинения польского премьера Дональда Туска предложил провести расследование на предмет возможного родства между Туском и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — написал глава РФПИ в соцсети X.

Так Дмитриев ответил на недавнее заявление польского премьера, допустившего, что Эпштейн мог якобы работать на Россию.

При этом накануне экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий высмеял слова Туска о якобы связях Эпштейна с Россией.

В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз в ответ на обнародованные Минюстом США документы, связанные с Украиной, заявил, что в этой стране «продается все».

