Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ответ на голословные обвинения польского премьера Дональда Туска предложил провести расследование на предмет возможного родства между Туском и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.
«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — написал глава РФПИ в соцсети X.
Так Дмитриев ответил на недавнее заявление польского премьера, допустившего, что Эпштейн мог якобы работать на Россию.
При этом накануне экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий высмеял слова Туска о якобы связях Эпштейна с Россией.
В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз в ответ на обнародованные Минюстом США документы, связанные с Украиной, заявил, что в этой стране «продается все».