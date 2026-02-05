Власти США видят области для сотрудничества с Россией, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Администрация американского президента Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Москвой, пытаясь также завершить украинский кризис, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы стараемся работать над этим и завершить (конфликт на Украине — ред.), но могут быть и некоторые области для сотрудничества (с Россией — ред.)», — сказал Вэнс в интервью американской журналистке Мегин Келли.
Вэнс подчеркнул, что несмотря сохраняющиеся разногласия Вашингтона и Москвы по ряду вопросов двусторонней повестки, Штаты видят возможности согласования позиций двух стран по иным направлениям.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.