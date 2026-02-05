В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа

«В действиях Дональда Трампа можно обнаружить системность при условии, если мы мысленно вернемся в так называемый “золотой” XIX век США. То, что возникло позже, к примеру, Ялтинско-Потсдамская система (международных отношений, установившаяся после Второй мировой войны — ред.) или продвижение либеральных ценностей, теперь как будто отодвигается на второй план, при этом глобальные институты последовательно демонтируются», — отметила Цветкова.