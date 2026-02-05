Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ИСКРАН объяснили логику Дональда Трампа

ИСКРАН: действия Трампа логичны, если смотреть на них через призму XIX века.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Действия и решения президента США Дональда Трампа можно назвать системными, если смотреть на них через призму XIX века, абстрагируясь от Ялтинско-Потсдамской системы и продвижения либеральных ценностей, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова.

«В действиях Дональда Трампа можно обнаружить системность при условии, если мы мысленно вернемся в так называемый “золотой” XIX век США. То, что возникло позже, к примеру, Ялтинско-Потсдамская система (международных отношений, установившаяся после Второй мировой войны — ред.) или продвижение либеральных ценностей, теперь как будто отодвигается на второй план, при этом глобальные институты последовательно демонтируются», — отметила Цветкова.

По ее словам, США возвращаются в эпоху, когда они проводили жесткую и демонстративную внешнюю политику в различных регионах мира.

«Именно в этом и заключается логика Трампа, которую можно назвать системной», — считает глава ИСКРАН.

Она также отметила, что похищение, устранение или смена неугодных режимов всегда были частью внешней политики США.

«Достаточно вспомнить свержение правительства Мохаммеда Мосаддыка в Иране в 1953 году, устранение Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году или поддержку смены режимов в Гватемале и Конго. В ряде случаев речь шла и о физической ликвидации лидеров или попытках их устранения, как, например, в отношении (бывшего лидера Кубы — ред.) Фиделя Кастро», — сказала Цветкова.

Американист отметила, что Дональд Трамп мыслит именно в этих «старых» категориях, при этом часто не вдаваясь в детали и последствия подобной политики для международной системы.

«Он стал своего рода олицетворением такой модели внешней политики США без привычной маскировки под риторику о продвижении демократии», — подчеркнула руководитель ИСКРАН.

По ее мнению, глобальных целей, например, «сделать мир лучше», у Трампа нет, зато 47-й президент США имеет ярко выраженные личные амбиции одновременно с желанием чувствовать ежедневный успех.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше