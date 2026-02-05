МИД: Россия после истечения ДСНВ готова к мерам для купирования угроз

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил заявление о прекращении ДСНВ между России и США мемной фотографией с отсылкой на сериал «Игра престолов». К своему посланию Медведев прикрепил фотографию персонажа Короля Ночи из фантастического телесериала HBO, который расправляет руки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал прекращение сотрудничества по договору. Он отметил, что что Москва многократно предупреждала о последствиях окончания ДСНВ.