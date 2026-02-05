Ричмонд
МИД: Россия после истечения ДСНВ готова к мерам для купирования угроз

Россия готова принять решительные военно-технические меры для нейтрализации потенциальных угроз, которые могут возникнуть после истечения срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом сообщает официальный портал МИД РФ.

Источник: Life.ru

«Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», — отмечает дипведомство.

Напомним, США до сих пор не дали официального ответа на предложение России, сделанное 22 сентября 2025 года. Тогда Москва предложила Вашингтону продлить на год центральные количественные ограничения договора в качестве взаимных добровольных самоограничений.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил заявление о прекращении ДСНВ между России и США мемной фотографией с отсылкой на сериал «Игра престолов». К своему посланию Медведев прикрепил фотографию персонажа Короля Ночи из фантастического телесериала HBO, который расправляет руки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тоже прокомментировал прекращение сотрудничества по договору. Он отметил, что что Москва многократно предупреждала о последствиях окончания ДСНВ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

