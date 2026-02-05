В ГД предложили предоставить отечественным предприятиям целевой кредит

«Нужно сделать так, чтобы уже в текущем году у предприятий была возможность привлечь финансирование, допустим, в форме целевого кредита для решения приоритетных задач промышленной политики, а с 2027 года критически необходимо нормализовать условия кредитования для всех предприятий», — сказал Слуцкий.