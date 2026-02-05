Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова

Дуров, в свою очередь, заявил, что премьер Испании продвигает опасные правила, которые угрожают свободе в интернете и могут превратить страну в государство тотального контроля. Основатель Telegram заявил, что предлагаемые меры затрагивают не только несовершеннолетних, поскольку потребуют жесткой проверки возраста пользователей с использованием документов и биометрических данных, что, по его мнению, подрывает анонимность и создает условия для массового сбора информации. Дуров считает, что введение личной и уголовной ответственности для владельцев платформ приведет к чрезмерной цензуре, а размытые формулировки «ненависти» позволят властям ограничивать нежелательные мнения.