СМИ: экс-посол Мандельсон передавал Эпштейну инсайдерскую информацию

Отмечается, что, согласно опубликованным документам по делу Эпштейна, Мандельсон сообщил ему об отставке тогдашнего премьер-министра Гордона Брауна в мае 2010 года за несколько часов до того, как это стало известно общественности, а также сообщил о дополнительных финансовых стимулах правительства в период кризиса с евро.