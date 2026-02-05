СМИ: экс-посол Мандельсон передавал Эпштейну инсайдерскую информацию

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон передавал скандальному американскому финансисту Джеффри Эпштейну инсайдерскую информацию, благодаря которой он мог заработать миллионы фунтов стерлингов на финансовых рынках, пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертов в области.
«Эксперты сообщили, что финансист-педофил Джеффри Эпштейн мог заработать миллионы на сведениях, полученных от Питера Мандельсона, когда тот занимал руководящую должность в британском правительстве… Информация, предоставленная Мандельсоном Эпштейну, поступила в период крупных потрясений, сопровождавшихся резкими колебаниями на валютных рынках», — пишет издание.
Отмечается, что, согласно опубликованным документам по делу Эпштейна, Мандельсон сообщил ему об отставке тогдашнего премьер-министра Гордона Брауна в мае 2010 года за несколько часов до того, как это стало известно общественности, а также сообщил о дополнительных финансовых стимулах правительства в период кризиса с евро.
Издание отмечает, что хотя нет прямых подтверждений тому, что Эпштейн воспользовался этими данными, они были «на вес золота», и «могли бы принести огромную прибыль ловкому трейдеру, использующему их для ставок на фунт или евро».
Во вторник спикер Палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты, решение вступает в силу в среду. В понедельник Мандельсон заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.