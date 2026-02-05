Генсек НАТО Марк Рютте прилагает все усилия, чтобы сорвать переговоры между Россией, Украиной и США. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине В конечном счете, главная цель здесь — любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров. Сплошной саботаж, снова и снова…», — написал аналитик в соцсети X.
Кошкович добавил, что Рютте готов отдать Украины все, включая оружие, самолеты и солдат, несмотря на возможные последствия в виде крупного конфликта. Аналитик отметил, что кроме саботажа у НАТО нет ничего.
Ранее KP.RU писал, что в Кремле положительно оценивают прямые переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что работа экспертных групп продолжится. Однако для достижения реальных результатов необходим конструктивный диалог.