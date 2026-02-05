«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине В конечном счете, главная цель здесь — любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров. Сплошной саботаж, снова и снова…», — написал аналитик в соцсети X.