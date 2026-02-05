Трамп заявил, что Хаменеи сейчас должен быть «сильно обеспокоен»

«Я бы сказал, что ему следует очень сильно беспокоиться, да. Как вы знаете, они ведут с нами переговоры», — заявил американский лидер.
Республиканец также добавил, что Соединённые Штаты уничтожили иранскую ядерную программу, предотвратив тем самым угрозу для Ближнего Востока. Любые попытки возобновить ядерные разработки будут жёстко пресечены, подчеркнул Трамп.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о запланированных переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной программе в Маскате. Он выразил благодарность оманской стороне за организацию мероприятия. Напомним, журналист Барак Равид ранее распространил информацию о том, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана были отменены. По его данным, отмена произошла из-за отказа Ирана от ранее достигнутых договорённостей, о чём ему сообщили два высокопоставленных американских чиновника.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.