Трамп заявил, что Хаменеи сейчас должен быть «сильно обеспокоен»

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о запланированных переговорах с Соединёнными Штатами по ядерной программе в Маскате. Он выразил благодарность оманской стороне за организацию мероприятия. Напомним, журналист Барак Равид ранее распространил информацию о том, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана были отменены. По его данным, отмена произошла из-за отказа Ирана от ранее достигнутых договорённостей, о чём ему сообщили два высокопоставленных американских чиновника.