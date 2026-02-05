Ричмонд
Зеленский пожаловался на потерю Украиной независимости при поражении

Зеленский: Украина может потерять независимость при поражении в конфликте.

ПАРИЖ, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне неудач ВСУ на фронте в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина, которую спонсирует Запад, с поражением в конфликте «потеряет независимость».

«Если мы проиграем, то потеряем независимость», — сказал он в интервью France 2, отвечая на вопрос о страхе поражения в боевых действиях.

При этом он, несмотря на отсутствие у Киева намерения договариваться об урегулировании, также заявил, что «надеется» на прекращение военных действий через год.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал Европу, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции. В ответ на это глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Зеленский своим выступлением на форуме в Давосе продемонстрировал неблагодарность по отношению к Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

