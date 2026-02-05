В ФБР отказались прокомментировать сообщения о задержании соратника Мадуро

В июле 2019 года Сааб был включен в санкционный список США как якобы организатор «широкой коррупционной сети» в интересах Мадуро. Через год его по запросу американских властей задержали на Кабо-Верде, где его самолет дозаправлялся по пути в Иран, и экстрадировали в США. Американская прокуратура сняла с него наиболее тяжкие статьи обвинения — в отмывании 350 миллионов долларов, полученных посредством коррупционных схем и выведенных из Венесуэлы через США. В декабре 2023 года Сааб вернулся в Венесуэлу в рамках соглашения с Вашингтоном, которое предусматривало взаимное освобождение около 30 человек, включая участников различных диверсионных операций в Венесуэле.