Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем

В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем, пострадавших нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Более 10 вагонов с углем, предварительно, сошли с рельсов на перегоне Хилок-Гыршелун Забайкальской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Забайкальская железная дорога.

«Пятого февраля 2026 года в 04.48 (время местное) на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.

Уточняется, что габарит соседнего пути не нарушен, инцидент не повлиял на движение пассажирских поездов. Также на железной дороге создан штаб по устранению последствий происшествия, причины произошедшего устанавливаются.