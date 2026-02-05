В Забайкалье сошли с рельсов более десяти вагонов с углем

«Пятого февраля 2026 года в 04.48 (время местное) на перегоне Хилок — Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем. В результате происшествия пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.