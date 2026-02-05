Ричмонд
Зеленский пожаловался на потерю Украиной независимости при поражении от России

Украинский президент Владимир Зеленский на фоне неудач ВСУ на фронте заявил, что Украина с поражением в конфликте с Россией «потеряет независимость».

— Если мы проиграем, то потеряем независимость, — высказался он в интервью французскому телеканалу France 2, отвечая на вопрос о страхе поражения в боевых действиях.

При этом он заявил, что «надеется» на прекращение военных действий через год.

Владимиру Зеленскому не нужно мирное соглашение, потому что оно будет означать конец его политической карьеры. Об этом 4 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что не знает, что предложат российской делегации во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. При этом, по его словам, если речь будет идти о «гарантиях безопасности», которые упоминал генсек НАТО Марк Рютте, то «никакого мира Зеленскому не надо».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшие 4 февраля переговоры представителей России, Соединенных Штатов и Киева в Абу-Даби содержательными и продуктивными.

