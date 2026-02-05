Зеленский пожаловался на потерю Украиной независимости при поражении от России

Владимиру Зеленскому не нужно мирное соглашение, потому что оно будет означать конец его политической карьеры. Об этом 4 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что не знает, что предложат российской делегации во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. При этом, по его словам, если речь будет идти о «гарантиях безопасности», которые упоминал генсек НАТО Марк Рютте, то «никакого мира Зеленскому не надо».