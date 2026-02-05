Дмитриев ожидает новых успехов в воссоединении украинских и российских семей

«Первая леди Мелания Трамп продолжает важную работу по воссоединению украинских и российских семей. Скоро будет больше успехов», — уточняет Дмитриев.
Так он прокомментировал публикацию журналиста Эрика Догерти с интервью Мелании. Первая леди заявила, что находится в контакте с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы «воссоединить как можно больше украинских детей с их семьями».
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили, что Евросоюз должен рассмотреть возможность назначения специального посланника для восстановления дипломатических каналов связи с Россией в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Оба политика указали, что любые контакты с российской стороной допустимы только после консультаций с Украиной.
