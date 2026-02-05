Экс-посол Мандельсон передавал Эпштейну инсайдерскую информацию

Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон, занимавший высокие посты в правительстве Великобритании, передавал конфиденциальную информацию скандальному финансисту Джеффри Эпштейну, которая могла принести тому многомиллионную прибыль на финансовых рынках. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на экспертные оценки.
Согласно опубликованным материалам дела Эпштейна, Мандельсон информировал его об отставке премьер-министра Гордона Брауна в мае 2010 года за несколько часов до официального объявления, а также сообщал о дополнительных мерах финансовой поддержки правительства в разгар кризиса еврозоны.
Издание подчёркивает, что хотя прямых доказательств использования Эпштейном этих данных для торговли нет, такая инсайдерская информация в периоды резких рыночных колебаний была крайне ценна и могла принести огромный доход при игре на курсах фунта или евро.
Ранее сообщалось, что скандал с Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Кир Стармеру кресла.
