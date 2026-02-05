Ричмонд
Цена биткоина продолжила падение до минимума с ноября 2024 года

Цена биткоина в ночь на четверг упала до 72 тысяч долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Цена биткоина продолжила свое падение в ночь на четверг до минимального значения с 6 ноября 2024 года, со дня победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, показатель опустился до 72 тысяч долларов, следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 02.01 мск дешевел примерно на 3,43% за сутки — до 72 755 долларов.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 3,96% — примерно до 72 401 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Цена биткоина в ноябре 2024 года начала активный рост после победы Трампа на выборах в США. До этого, в июле того же года, он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв этой криптовалюты в случае победы на выборах.

