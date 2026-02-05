Ричмонд
Россия продолжит поставлять нефть на Кубу, заявил посол

Посол Коронелли: Россия продолжит поставлять нефть на Кубу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы, и эта практика будет продолжена, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

«Российская нефть на Кубу в последние годы поставлялась неоднократно. Исходим из того, что эта практика будет продолжена», — сообщил он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.

