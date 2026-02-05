Ричмонд
Юрист объяснила, у кого отнимут единственное жилье даже без ипотеки

Юрист Леонова: жилье могут отобрать за долги, даже если оно не ипотечное.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лишиться единственного жилья за долги можно не только если это жилье ипотечное, рассказала агентству «Прайм» Ольга Леонова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Она объяснила, что закон защищает право граждан на единственное жилье, принадлежащее собственнику и пригодное для проживания.

«Исполнительский иммунитет направлен на защиту конституционного права на жилище, оно распространяется не только на самого должника, но и на членов его семьи, которые проживают в этом жилище совместно с должником (супруг, дети, престарелые родители)», — указала юрист.

Однако если это жилье можно продать для погашения долгов, а остатка хватит на приобретение другого жилья по минимальным критериям, оно будет реализовано с торгов, заключила Леонова.