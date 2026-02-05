Ранее Дмитриев прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Джеффри Эпштейн якобы мог иметь отношение к российским спецслужбам. Он отметил, что либеральные элиты находятся в состоянии паники и пытаются ввести общественность в заблуждение, однако их действия больше не находят поддержки в мире, уставшем от их лжи.