МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Политики и представители СМИ из «глубинного государства» распространяют ложную информацию о связях американского финансиста Джеффри Эпштейна с РФ, чтобы «спасти развращенную либеральную клику». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Следите за журналистами, экспертами, политиками и представителями СМИ из “глубинного государства”, которые отчаянно пытаются спасти развращенную либеральную клику, продвигая ложную версию, связывающую Эпштейна с Россией», — написал он в X.
По его словам, представители «глубинного государства» разоблачают себя с помощью хорошо скоординированной фальсификации.
Ранее Дмитриев прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Джеффри Эпштейн якобы мог иметь отношение к российским спецслужбам. Он отметил, что либеральные элиты находятся в состоянии паники и пытаются ввести общественность в заблуждение, однако их действия больше не находят поддержки в мире, уставшем от их лжи.