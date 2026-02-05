Зеленский заявил, что если Киев проиграет, Украина станет частью России

В интервью телеканалу France 2 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения Украины в войне страна может стать частью России. Он выразил уверенность, что этого не произойдет, подчеркивая важность сохранения независимости.
Зеленский отметил, что потеря независимости приведет к катастрофическим последствиям для Украины. Он считает, что если украинские силы уступят на поле боя, это будет означать утрату той свободы, которую страна смогла сохранить на протяжении своей истории.
«Если мы потеряем свою независимость, если мы станем частью России, это будет абсолютно ужасная потеря», — подчеркнул он.
Президент также добавил, что украинцы должны продолжать бороться за свою страну и отстаивать свои права, чтобы избежать подобного сценария. Важность единства и решимости в борьбе за независимость стала ключевым моментом его заявления.