В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Оплату жилищно-коммунальных услуг за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, а оплату за февраль — не позднее 10 марта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Оплату за коммунальные услуги за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, за февраль — не позднее 10 марта. Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода», — сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно привычными способами: через банки и мобильные приложения, личные кабинеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, портал «Госуслуги», а также в отделениях почты и кассах банков.
«Гражданам рекомендуется использовать безналичные способы оплаты и сохранять подтверждение платежа, чтобы избежать возможных спорных ситуаций», — добавил он.
Якубовский напомнил, что, начиная с оплаты коммунальных услуг за март, меняется крайний срок внесения платежей. Кроме того, в России с 1 марта изменятся сроки выставления платежных документов.