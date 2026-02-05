Конгрессмен Гарсия: демократы хотели бы побеседовать с Трампом по делу Эпштейна

30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье американского финансиста и сутенера Джеффри Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп. Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан Трампом. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.