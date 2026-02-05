Конгрессмен Гарсия: демократы хотели бы побеседовать с Трампом по делу Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Член Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Роберт Гарсия (демократ от штата Калифорния) сообщил о стремлении своих однопартийцев побеседовать с американским лидером Дональдом Трампом о расследовании по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна.
«Я думаю, все должно обсуждаться. Мы, очевидно, хотим поговорить с президентом Трампом, в этом нет сомнений», — сказал он в комментарии телекомпании CNN, отвечая на вопрос о намерении Демократической партии в случае получения большинства в нижней палате Конгресса добиваться возможности пригласить Трампа для беседы по делу Эпштейна.
Гарсия также отметил, что республиканцы «создали новый прецедент», направив бывшему президенту США Биллу Клинтону повестку с требованием предстать перед упомянутым комитетом в рамках расследования дела Эпштейна. Предстоящее выступление Клинтона перед законодателями станет почти беспрецедентным событием: бывшие президенты США не давали показаний в Конгрессе с 1983 года. Комитет намерен сосредоточиться на связях высокопоставленных демократов с Эпштейном и его сообщницей Гислейн Максвелл.
Обе палаты американского Конгресса сейчас контролируют республиканцы. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей — 435 человек, а также треть сенаторов — 33 человека.
О деле Эпштейна.
30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье американского финансиста и сутенера Джеффри Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп. Обнародования полного досье Эпштейна требовал принятый в ноябре 2025 года Конгрессом закон, который был подписан Трампом. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.