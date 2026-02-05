Джонсон обвинил демократов в гибели беженки с Украины в США

«Эта опасная и смертоносная политика наказывает невинных, подрывает общественную безопасность и удерживает на улицах жестоких преступников. Безошибочно можно сказать, что Ирина была бы жива и по сей день, если бы демократы заботились о борьбе с преступностью», — написал республиканец в соцсети Х.