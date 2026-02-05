Ричмонд
Джонсон обвинил демократов в гибели беженки с Украины в США

Майк Джонсон: политика демократов привела к убийству беженки с Украины в США.

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США в августе прошлого года виновны демократы и их политика.

Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в общественном транспорте в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Обвиняемым по делу проходит афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление.

«Эта опасная и смертоносная политика наказывает невинных, подрывает общественную безопасность и удерживает на улицах жестоких преступников. Безошибочно можно сказать, что Ирина была бы жива и по сей день, если бы демократы заботились о борьбе с преступностью», — написал республиканец в соцсети Х.

По словам Джонсона, убийство можно было бы предотвратить, если бы демократы не ослабляли меры по борьбе с преступностью.

Свой пост Джонсон сопроводил ссылкой на статью Fox News, в которой утверждается, что обвиняемый в убийстве девушки был досрочно освобожден в 2021 году в рамках программы губернатора-демократа.

