МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам виновен в ударах ВС России и должен нести ответственность за это, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Трамп очень жестко ответил Зеленскому. Он сказал: “Ты, парень, не играй в эти игры, а (Владимир. — Прим. Ред.) Путин слово сдержал. Вот, неделю не было таких ударов по энергетике. А ты сам виноват. Вот и получай за это”». Вот, что он сказал", — объяснил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Так эксперт прокомментировал слова американского лидера, о том, что президент России сдержал обещание о приостановке ударов по Украине.
По мнению политолога, глава киевского режима сознательно лжет о том, что Россия якобы не прислушалась к просьбе Трампа не наносить удары по Украине. Тем не, менее, уточнил эксперт, все действия киевской власти и ее европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса.
«И (Генеральный секретарь НАТО Марк. — Прим. Ред.) Рютте приехал специально, чтобы сорвать и окончательно закрепить срыв — или пообещать Зеленскому что-то», — резюмировал Соскин.
На минувшей неделе президент США лично попросил российского лидера не наносить удары по Киеву и другим украинским городам до 1 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров в Абу-Даби.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.