СМИ: генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве

«Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, как сообщается, сработала воздушная тревога. Армия предупредила об “угрозе баллистической ракеты” рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.
Издание отмечает, что визит Рютте пришелся на время атак российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала «Рада» были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на вторник совершили массированный налет на предприятия украинского ВПК и используемые в их интересах объекты энергетики. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Все цели ударов достигнуты, подчеркнули в ведомстве.