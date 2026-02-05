Ричмонд
СМИ: генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве

BZ: во время визита Рютте в Киев сработали сирены воздушной тревоги.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Во время визита генсека НАТО Марка Рютте в Киеве сработали сирены воздушной тревоги, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, как сообщается, сработала воздушная тревога. Армия предупредила об “угрозе баллистической ракеты” рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.

Издание отмечает, что визит Рютте пришелся на время атак российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала «Рада» были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в ночь на вторник совершили массированный налет на предприятия украинского ВПК и используемые в их интересах объекты энергетики. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру. Все цели ударов достигнуты, подчеркнули в ведомстве.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
