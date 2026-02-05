СМИ: генсек НАТО попал в опасную ситуацию в Киеве

«Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев, как сообщается, сработала воздушная тревога. Армия предупредила об “угрозе баллистической ракеты” рано утром во вторник, когда в столице завыли сирены. Изначально было неясно, действительно ли эта ракета где-то взорвалась», — говорится в материале.