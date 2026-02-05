Названы регионы с самым подорожавшим и подешевевшим жильем в 2025 году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Динамика цен на недвижимость в России в прошлом году сильно различалась в разных регионах и крупных городах: лидером по росту цен стала Казань, где квартиры за год подорожали на 19,5%, при этом в Московской области и Краснодарском крае цены на жилье снизились, говорится в докладе «Росконгресса» «Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента», с которым ознакомилось РИА новости.
По данным экспертов, цены на вторичное жилье в крупных городах России выросли за 2025 год на 5,8%, что соответствует темпам инфляции. «К декабрю средняя стоимость квадратного метра в городах с населением свыше 500 тысяч человек достигла 147 тысяч рублей», — говорится в докладе со ссылкой на данные «Циан».
«Региональная динамика оказалась неравномерной. Лидерами роста стали Казань с приростом 19,5%, Москва с ростом 9,3% — по данным “Домклик”, до 320 тысяч рублей за квадратный метр, и Санкт Петербург с увеличением на 12−17%, до 215−245 тысяч рублей за квадратный метр», — отмечают авторы.
В Ижевске, по их данным, стоимость жилья за прошлый год выросла на 16% — до 109,1 тысячи рублей за квадратный метр, а в Севастополе — на 14%, до 201,8 тысячи рублей. Среди лидеров роста — Чебоксары с увеличением цены на 12%, до 127 тысяч рублей за квадратный метр. В Калининграде, Перми, Набережных Челнах, Кировске и Оренбурге жилье подорожало в среднем на 11%.
«Одновременно Московская область и Краснодарский край показали снижение на 2,7% и 3,3% соответственно — следствие оттока спроса в столицы и перенасыщения локальных рынков», — отмечается в документе.
При этом авторы указывают на разброс оценок по Москве у разных источников. Так, по данным «Циан», средняя цена квадратного метра в Москве составила 285 тысяч рублей с ростом на 4,9%, а по данным «Домклик» — 320 тысяч рублей с ростом на 9,3%. По Санкт Петербургу разброс еще существеннее: от 215 тысяч рублей за квадратный метр с ростом за год на 12%, до 245 тысяч рублей с ростом на 17%.
Эксперты также обратили внимание на разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком жилья. До 2020 года новостройки в России стоили дешевле вторичного жилья, что отражало риски задержек строительства или невыполнения девелопером своих обязательств. Льготная ипотека, введенная для поддержки застройщиков в пандемию, перевернула рынок: спред, по оценкам «Домклик», достиг рекордных 44−45% в мае 2024 года.
«После отмены массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года разрыв начал сокращаться, но к концу 2025 года составил 27% в среднем по России против 20% годом ранее. К концу 2025 года не осталось ни одного крупного города, где вторичка была бы дороже новостроек. Причина — “упаковка” субсидированных ставок и рассрочек в стоимость квадратного метра на первичном рынке», — говорится в докладе.
По данным авторов доклада, в Москве первичное жилье по объявлениям стоит в среднем 513 тысяч рублей за квадратный метр, а вторичка — 402 тысячи рублей, то есть разница в ценах составляет 28%. В Санкт Петербурге спред составляет 37% при ценах 324 тысячи и 236 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.
«Регионы демонстрируют существенный разброс. Максимальный спред зафиксирован в Астраханской области — 76,2%, в Забайкальском крае — 53,6%, в Пермском крае — 52,9%, в Новокузнецке и Челябинске — до 60−61%. Прогноз на 2025−2026 годы предполагает сокращение спреда до 25−30% за счет стагнации первичного рынка и медленного “подтягивания” вторички», — говорится в документе.