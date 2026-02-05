Названы регионы с самым подорожавшим и подешевевшим жильем в 2025 году

При этом авторы указывают на разброс оценок по Москве у разных источников. Так, по данным «Циан», средняя цена квадратного метра в Москве составила 285 тысяч рублей с ростом на 4,9%, а по данным «Домклик» — 320 тысяч рублей с ростом на 9,3%. По Санкт Петербургу разброс еще существеннее: от 215 тысяч рублей за квадратный метр с ростом за год на 12%, до 245 тысяч рублей с ростом на 17%.