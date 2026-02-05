The Sun: королевский персонал отказался работать на экс-принца Эндрю

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Обслуживающий персонал королевского поместья Сандрингем отказался работать на брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из-за его дружбы с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.
Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов принца и герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном, переехал в поместье на востоке Англии вечером 3 февраля. Ранее он проживал в резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном. По информации издания, членам персонала в Сандрингеме предоставили возможность отказаться от работы на брата короля, если они будут испытывать дискомфорт от пребывания рядом с ним. Источник газеты указал, что уже сформировался «длинный список» из тех, кто воспользовался такой опцией.
«Люди, которые работали с ним годами, ушли. В лучшем случае останется минимальный штат. Возможно, впервые в жизни ему придется самому открывать людям входную дверь», — заявил The Sun другой собеседник. Отмечается, что в настоящее время 65-летний Маунтбеттен-Виндзор проживает в коттедже Wood Farm, однако с апреля он, как ожидается, переедет в фермерский дом Marsh Farm, также расположенный на территории поместья Сандрингем.
В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.
В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с Эпштейном.
На протяжении многих лет принц отвергал обвинения Джуфре. Однако после того, как она подала против него иск в США, член британской королевской семьи пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн).