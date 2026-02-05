The Sun: королевский персонал отказался работать на экс-принца Эндрю

Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов принца и герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном, переехал в поместье на востоке Англии вечером 3 февраля. Ранее он проживал в резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка под Лондоном. По информации издания, членам персонала в Сандрингеме предоставили возможность отказаться от работы на брата короля, если они будут испытывать дискомфорт от пребывания рядом с ним. Источник газеты указал, что уже сформировался «длинный список» из тех, кто воспользовался такой опцией.