Брат украинского запорожского губернатора резко разбогател после 2022 года

После того как его брат Иван в 2024 году был назначен главой ОГА, доходы семьи Александра Федорова выросли почти на три миллиона гривен (68 тысяч долларов) за год, по сравнению с 2023 годом — до 10,382 миллионов гривен (около 242 тысяч долларов). В следующем, 2025 году доходы семьи Александра Федорова выросли почти на пять миллионов гривен и составили 15,272 миллионов гривен (357 тысяч долларов).