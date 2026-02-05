Зеленский заявил о риске утраты независимости Украины при поражении

Ранее Владимир Зеленский озвучил данные о потерях украинской армии с начала боевых действий. По его словам, официальное число погибших военнослужащих ВСУ с 2022 года составляет 55 тысяч человек. Он также признал наличие значительного числа пропавших без вести. При этом зарубежные СМИ и аналитики неоднократно указывали, что реальные потери могут превышать официальные данные.