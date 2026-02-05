Зеленский заявил о риске утраты независимости Украины при поражении

Бывший комик отметил, что Украина в значительной степени опирается на поддержку западных стран. По его словам, исход боевых действий напрямую влияет на сохранение государственного суверенитета. Он также указал, что текущая ситуация на фронте остаётся сложной, однако Киев продолжает рассчитывать на дальнейшую помощь союзников.
«Если мы проиграем, то потеряем независимость», — отметил он в интервью.
Несмотря на отсутствие стремления к переговорам, Зеленский выразил надежду на окончание боевых действий в течение года.
Ранее Владимир Зеленский озвучил данные о потерях украинской армии с начала боевых действий. По его словам, официальное число погибших военнослужащих ВСУ с 2022 года составляет 55 тысяч человек. Он также признал наличие значительного числа пропавших без вести. При этом зарубежные СМИ и аналитики неоднократно указывали, что реальные потери могут превышать официальные данные.
