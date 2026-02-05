Орбан заявил о дефиците объективной информации о конфликте на Украине в Европе

«Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию на территории Евросоюза, а украинским разрешается. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны», — сказал Орбан.
Он пояснил, что люди имеют право знать позиции обеих сторон, но Брюссель лишил их этого права, установив цензуру. По мнению премьера, такая ситуация позволяет лидерам ЕС вводить в заблуждение граждан и принимать опасные решения, угрожающие прямым военным столкновением с Россией. Орбан подтвердил, что его правительство выступает против финансирования Украины за счёт ЕС и поставок вооружений.
Ранее Орбан заявил о том, что Венгрия не будет отправлять солдат, оружие или деньги на Украину. По его словам, Брюссель и Киев хотели бы видеть более уступчивую власть в Венгрии, но он не намерен идти навстречу их требованиям.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.