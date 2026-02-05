360kuai: Путин встал на сторону Китая после угроз США ввести санкции против КНР

Авторы китайского издания 360kuai проанализировали реакцию президента России Владимира Путина на ультиматум лидера США Дональда Трампа. Глава Белого дома пригрозил ввести санкции против Китая, если тот продолжит закупать российскую нефть.
«США грозят Китаю санкциями, если тот продолжит покупать российскую нефть», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Трамп стремится вернуть на рынок венесуэльскую нефть для снижения цен на топливо и уменьшения инфляционного давление в США. Также он хочет лишить Россию и Иран важного источника доходов.
Китайские журналисты подчеркнули, что Москва ответила на угрозы быстро и решительно. Визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Пекин продемонстрировал, что США не добились своего. Поддержка Китая в вопросах безопасности со стороны России остается прочной.
Ранее KP.RU писал, что между лидерами России и Китая состоялись видеопереговоры. Диалог длился почти полтора часа. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и прошли в дружеской атмосфере.