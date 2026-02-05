Генсек НАТО Рютте попал в опасную ситуацию во время визита в Киев

В тот же день генсек НАТО выступил с речью в Верховной раде, где заявил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Трансляция заседания по телеканалу «Рада» показала полупустой зал и небольшое количество присутствовавших депутатов.