Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО Рютте попал в опасную ситуацию во время визита в Киев

Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев в городе была объявлена воздушная тревога.

Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев в городе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает немецкая газета Berliner Zeitung, рано утром во вторник сработали сирены, а военные предупредили об угрозе баллистической ракеты. Изначально не было ясно, произошёл ли реальный удар. Издание отмечает, что визит Рютте совпал с периодом атак российской стороны на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

В тот же день генсек НАТО выступил с речью в Верховной раде, где заявил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Трансляция заседания по телеканалу «Рада» показала полупустой зал и небольшое количество присутствовавших депутатов.

Ранее сообщалось, что Лавров прокомментировал переговоры по украинскому конфликту в Абу-Даби.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше