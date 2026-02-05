Генсек НАТО Рютте попал в опасную ситуацию во время визита в Киев

Во время неожиданного визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Киев в городе была объявлена воздушная тревога.
Как сообщает немецкая газета Berliner Zeitung, рано утром во вторник сработали сирены, а военные предупредили об угрозе баллистической ракеты. Изначально не было ясно, произошёл ли реальный удар. Издание отмечает, что визит Рютте совпал с периодом атак российской стороны на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В тот же день генсек НАТО выступил с речью в Верховной раде, где заявил, что иностранные войска могут появиться на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Трансляция заседания по телеканалу «Рада» показала полупустой зал и небольшое количество присутствовавших депутатов.
Ранее сообщалось, что Лавров прокомментировал переговоры по украинскому конфликту в Абу-Даби.
