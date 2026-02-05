Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись западнее Константиновки ДНР

«По моей информации, за минувшие сутки есть небольшое продвижение наших войск в районе населенного пункта Софиевка — это западнее Константиновки. В самой Константиновке наши военнослужащие не ослабляют давления на украинские позиции. Сейчас идет активная обработка мест скопления вооруженных сил Украины, уничтожение пунктов временной и постоянной дислокации, складов с боеприпасами, выбивание вооружения и военной техники противника», — сказал он.