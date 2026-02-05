Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе высмеяли санкционную политику ЕС в отношении России

Постоянное использование Европейским союзом санкций в попытках оказать давление на Россию достигло уровня очевидного абсурда, напоминая политическую сатиру и лишь осложняя процесс урегулирования конфликта на Украине.

Постоянное использование Европейским союзом санкций в попытках оказать давление на Россию достигло уровня очевидного абсурда, напоминая политическую сатиру и лишь осложняя процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своей колонке для издания Euractiv пишет обозреватель Томас Моллер-Нильсен.

Он отмечает, что план ЕС, если его можно так назвать, сводится к непрерывному финансированию военных усилий Киева в надежде, что очередной пакет ограничительных мер каким-то чудом достигнет того, чего не смогли добиться предыдущие девятнадцать.

По мнению автора, эта схема настолько несостоятельна, что фактически мешает достижению мирного решения.

Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония выступили за возобновление прямых контактов с Россией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.