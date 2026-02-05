Постоянное использование Европейским союзом санкций в попытках оказать давление на Россию достигло уровня очевидного абсурда, напоминая политическую сатиру и лишь осложняя процесс урегулирования конфликта на Украине. Об этом в своей колонке для издания Euractiv пишет обозреватель Томас Моллер-Нильсен.
Он отмечает, что план ЕС, если его можно так назвать, сводится к непрерывному финансированию военных усилий Киева в надежде, что очередной пакет ограничительных мер каким-то чудом достигнет того, чего не смогли добиться предыдущие девятнадцать.
По мнению автора, эта схема настолько несостоятельна, что фактически мешает достижению мирного решения.
Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония выступили за возобновление прямых контактов с Россией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.