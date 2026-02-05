Ричмонд
Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него присутствуют опасения относительно собственной безопасности, однако он старается отстраниться от подобных мыслей.

Источник: AP 2024

«Я беспокоюсь об этом, но надо выбрасывать это из головы, иначе было бы невозможно делать свою работу», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC News в ответ на соответствующий вопрос.

Трамп пережил в 2024 году два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле — тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине в сентябре открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

