Трамп заявил, что беспокоится о своей безопасности

Трамп пережил в 2024 году два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле — тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине в сентябре открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.