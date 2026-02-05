Премьер Испании назвал критику его идей Маском и Дуровым «лаем техноолигархов»

В ответ на это Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера Telegram в Испании, что эта страна вводит опасные меры, и они угрожают их свободам в сети. По его словам, запрет на соцсети для граждан младше 16 лет «создает прецедент для отслеживания личности каждого пользователя», а также подрывает анонимность и дает возможность для массового сбора данных.