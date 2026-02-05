Премьер Испании назвал критику его идей Маском и Дуровым «лаем техноолигархов»

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал критику инициатив его правительства по регулированию социальных сетей со стороны американского предпринимателя Илона Маска и сооснователя Telegram Павла Дурова «лаем техноолигархов».
«Пусть техноолигархи лают, Санчо, это знак того, что мы на верном пути», — написал Санчес на своей странице в Х.
Предположительно, своими словами испанский премьер сделал отсылку к роману писателя Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», одним из героев которого является Санчо Панса.
3 февраля Педро Санчес, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, заявил, что власти Испании планируют запретить доступ к социальным сетям детям и подросткам младше 16 лет.
В ответ на это Павел Дуров предупредил пользователей мессенджера Telegram в Испании, что эта страна вводит опасные меры, и они угрожают их свободам в сети. По его словам, запрет на соцсети для граждан младше 16 лет «создает прецедент для отслеживания личности каждого пользователя», а также подрывает анонимность и дает возможность для массового сбора данных.
Илон Маск, в свою очередь, прокомментировал публикованную одним из пользователей в Х запись выступления Санчеса на правительственном саммите словами «Санчес — настоящий фашистский тоталитарист».