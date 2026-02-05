Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина

Си Цзиньпин и Трамп 4 февраля провели телефонный разговор. Как отметил лидер КНР, слова которого привело центральное телевидение Китая, в 2025 году он поддерживал с Трампом хорошее взаимодействие, включая встречу в южнокорейском Пусане во время саммита АТЭС, которая «определила курс китайско-американских отношений и получила поддержку народов двух стран и международного сообщества».