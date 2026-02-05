Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Мичман: БПЛА группировки «Днепр» уничтожили пикап ВСУ в Херсонской области

Разведка обнаружила движение техники, заезжающей в ангар, после чего расчет ударных беспилотников молниеносно среагировал и поразил цель, рассказал военнослужащий.

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пикап украинских боевиков в ангаре на правобережье Херсонской области, сообщил ТАСС начальник службы БПЛА с позывным Мичман.

«Разведка заметила движение автомобильной техники, заезжающей в ангар. Наш расчет на оптоволокне среагировал молниеносно, полетел в ту сторону, вследствие чего подтвердил нахождение пикапа противника. Цель была уничтожена», — сказал военнослужащий.

Мичман отметил, что основная задача его подразделения — не допустить попыток ВСУ приблизиться к берегу и форсировать реку Днепр.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше