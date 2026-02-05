Боец Мичман: БПЛА группировки «Днепр» уничтожили пикап ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 5 февраля. /ТАСС/. Расчет ударных беспилотников 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пикап украинских боевиков в ангаре на правобережье Херсонской области, сообщил ТАСС начальник службы БПЛА с позывным Мичман.
«Разведка заметила движение автомобильной техники, заезжающей в ангар. Наш расчет на оптоволокне среагировал молниеносно, полетел в ту сторону, вследствие чего подтвердил нахождение пикапа противника. Цель была уничтожена», — сказал военнослужащий.
Мичман отметил, что основная задача его подразделения — не допустить попыток ВСУ приблизиться к берегу и форсировать реку Днепр.