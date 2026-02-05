Дания ввела жесткий контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол

В январе 2025 года страны альянса развернули в регионе миссию «Балтийский часовой». Для участия в ней Дания выделила два фрегата, два истребителя F-16, самолёт патрульной авиации и подразделение боевых пловцов, задача которых — мониторинг и присутствие в датских территориальных водах, проливах и западной части Балтийского моря.