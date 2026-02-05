Ричмонд
Дания ввела жесткий контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол

Дания ужесточила процедуры контроля за танкерами, перевозящими российскую нефть, при их прохождении через датские (Балтийские) проливы и во время обслуживания на рейде.

Дания ужесточила процедуры контроля за танкерами, перевозящими российскую нефть, при их прохождении через датские (Балтийские) проливы и во время обслуживания на рейде. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Он также отметил, что в вопросах противодействия транспортировке российских грузов по Балтийскому морю Дания отдаёт приоритет коллективным мерам, принимаемым на уровне Европейского союза или НАТО.

В январе 2025 года страны альянса развернули в регионе миссию «Балтийский часовой». Для участия в ней Дания выделила два фрегата, два истребителя F-16, самолёт патрульной авиации и подразделение боевых пловцов, задача которых — мониторинг и присутствие в датских территориальных водах, проливах и западной части Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что в Европе высмеяли санкционную политику ЕС в отношении России.

