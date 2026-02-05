Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: сотрудники королевского поместья не хотят работать на экс-принца Эндрю

Sun: сотрудники королевского поместья отказываются работать на экс-принца Эндрю.

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники королевского поместья, в которое был вынужден временно переехать брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, отказываются работать на него, сообщает газета Sun.

Ранее в среду Sun сообщила, что Эндрю на фоне новых подробностей о связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», после чего его в темноте отвезли в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке, чтобы избежать огласки.

«Опозоренный Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вызвал бунт среди королевских слуг в Сандрингеме… Руководству королевского поместья в Норфолке было сказано, что подчиненные могут отказаться обслуживать обвиняемого в сексуальном насилии бывшего принца, если это вызывает у них дискомфорт», — пишет издание.

Отмечается, что уже есть «довольно большой список» тех, кто отказался работать на Эндрю.

По данным издания, Эндрю временно проживает в коттедже в Сандрингеме, а с апреля на постоянной основе переедет в соседний дом.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше