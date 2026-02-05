СМИ: сотрудники королевского поместья не хотят работать на экс-принца Эндрю

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Сотрудники королевского поместья, в которое был вынужден временно переехать брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, отказываются работать на него, сообщает газета Sun.
Ранее в среду Sun сообщила, что Эндрю на фоне новых подробностей о связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном покинул загородную резиденцию «Ройал-Лодж», после чего его в темноте отвезли в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке, чтобы избежать огласки.
«Опозоренный Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вызвал бунт среди королевских слуг в Сандрингеме… Руководству королевского поместья в Норфолке было сказано, что подчиненные могут отказаться обслуживать обвиняемого в сексуальном насилии бывшего принца, если это вызывает у них дискомфорт», — пишет издание.
Отмечается, что уже есть «довольно большой список» тех, кто отказался работать на Эндрю.
По данным издания, Эндрю временно проживает в коттедже в Сандрингеме, а с апреля на постоянной основе переедет в соседний дом.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.